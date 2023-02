Piemonte: ritiro farmaci con tessera sanitaria, già 11.857 i Piemontesi ad aver attivato il servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11.857 i cittadini che hanno utilizzato il ritiro dei farmaci con la tessera sanitaria, ad una settimana dall'avvio del nuovo servizio lanciato dalla Regione Piemonte. "Siamo soddisfatti per l'interesse e il successo che sta riscontrando questo nuovo servizio ai cittadini Piemontesi – hanno sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi -, insieme ai farmacisti e con il supporto del Csi seguiamo passo dopo passo il rodaggio del sistema, certi di raggiungere quanto prima la piena adesione degli interessati. Il ritiro dei farmaci con la tessera sanitaria entrerà presto nelle abitudini di tutti, con notevole semplificazione delle procedure, grazie al processo di digitalizzazione dei servizi sanitari del Piemonte". Mentre Massimo Mana presidente Federfarma Piemonte e Mario Corrado, coordinatore regionale Assofarm, hanno commentato: "Le farmacie sono al lavoro per gestire il nuovo metodo di ritiro farmaci, mettendosi a disposizione dei cittadini, fornendo le informazioni e per assisterli nelle procedure necessarie. Sono già oltre 1.100 le farmacie aderenti, ma a breve lo saranno tutte, una volta terminate le fasi di attivazione del sistema. Le richieste da parte dei cittadini sono in graduale aumento", hanno concluso.(Rpi)