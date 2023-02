Ucraina: Johnson, un successo della Russia sarebbe un segnale per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un successo della Russia in Ucraina manderebbe un messaggio alla Cina. Lo ha affermato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, nel corso di un evento pubblico organizzato dall'Atlantic Council a Washington. "C'è un'ottima ragione per cui Pechino ha deciso di dare il via libera a questa spaventosa operazione, o di acconsentirvi: volevano vedere come andrà a finire perché i cinesi hanno obiettivi propri. Vogliamo che ciò accada? Dico assolutamente ed enfaticamente no. Ecco perché dobbiamo opporci a Putin in questo momento", ha spiegato l'ex premier, in riferimento a Taiwan. (Rel)