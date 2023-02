Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:15, via Carlo Alberto 59: l'assessore Rosatelli porta un saluto alla Giornata Studio Dottori CommercialistiOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Pari Opportunità. Odg: audizione Associazione "Cerchio degli uomini"Ore 10, Palazzo Civico, Sala Carpanini: riunione delle Commissioni Pari Opportunità e IV. Odg: 1) interpellanza: "Sportello centro di Ascolto e consulenza per uomini e non solo"; 2) presentazione progetto Affidarsi e programmazione attività in occasione del 70° anniversario dell'Associazione Museo Nazionale del CinemaOre 11, Scuola di Applicazione, via dell'Arsenale 22: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa del Grand Prix FIE 2023Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Colonne: la vicesindaca Favaro interviene alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il quarantesimo anniversario della tragedia del "Cinema Statuto" (segue) (Rpi)