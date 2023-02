Usa: Fbi ha concluso la perquisizione a casa di Biden, non sono stati trovati nuovi documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha completato la perquisizione nella residenza privata del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Rehoboth Beach, in Delaware, senza trovare documenti o materiali classificati. Lo ha riferito una fonte anonima all’emittente “Cnn”. La notizia della perquisizione è stata confermata questa mattina dall’avvocato di Biden, Bob Bauer, in una nota. “Il dipartimento della Giustizia sta effettuando una perquisizione programmata nella residenza del presidente a Rehoboth, in Delaware, e lo staff della Casa Bianca sta collaborando pienamente”, si legge nel documento, in cui viene precisato che la notizia non è stata diffusa prima per ragioni di sicurezza. (Was)