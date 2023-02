© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grosso incendio è in corso in via Enna, ad Aprilia, in provincia di Latina. Il rogo, scoppiato intorno alle ore 16 di oggi, ha coinvolto quattro capannoni industriali abbandonati, da 1500 metri quadrati l’uno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che tuttora stanno cercando di contenere le fiamme.(Rer)