Cospito: Lupi, clima incandescente, doveroso abbassare toni

22 luglio 2021

- Giovanni Donzelli "certamente ha usato dei toni che non condivido e non credo assolutamente che i colleghi deputati del Pd abbiano contatti con la mafia e per questo farebbe bene a scusarsi. Attenzione, però, a non sottovalutare la denuncia politica che ha fatto: non bisogna trasformare Cospito in una vittima, o, peggio, un eroe perché è un criminale la cui azione può favorire anche i mafiosi. La lotta alla mafia, al terrorismo, alla violenza, il non accettare ricatti contro lo Stato, sono temi che devono unire e non dividere. Andare a trovare un detenuto in carcere, qualunque sia il reato che ha commesso, invece, è un dovere dei parlamentari". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. "Cospito ha compiuto un attentato che poteva essere una strage oltre agli altri suoi crimini contro le Forze dell’ordine ed esponenti della società civile - aggiunge il parlamentare in una nota -. Se risulta vero quanto detto da Donzelli, vuol dire che aveva contatti con la mafia in carcere per organizzare ulteriori manifestazioni o per sensibilizzare contro il 41 bis. Questa è una cosa grave che dovrebbe vederci tutti compatti, non proseguire nelle polemiche. Inoltre, il clima di questi giorni, le aggressioni e le minacce a giornalisti e magistrati, a uomini dello Stato, dovrebbero suggerire a tutti di moderare i toni e non soffiare sul fuoco". (Com)