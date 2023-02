© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che “siano maturi i tempi perché alla Capitale vengano trasferite le competenze legislative in capo alle Regioni”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in occasione dell’evento “La Lega al governo, l’impegno per il Lazio”. (Rin)