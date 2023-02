Usa: Fedex si prepara a licenziare il 10 per cento del management a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Fedex si sta preparando a tagliare il 10 per cento del management a livello globale, alla luce del rallentamento che ha interessato il settore delle spedizioni espresse sul piano internazionale. In una e-mail inviata questa mattina, l’amministratore delegato, Raj Subramaniam, ha annunciato che la società sta programmando una serie di tagli a livello di dirigenti e direttori, consolidando allo stesso tempo alcune divisioni. Nella comunicazione non viene specificata l’entità dei tagli. L’azienda ha già licenziato circa 12 mila dipendenti dall’inizio dell’anno fiscale 2022. “Si tratta di misure necessarie per rafforzare l’efficienza e l’agilità dell’organizzazione”, ha scritto l’amministratore delegato. (Was)