Edilizia: Fenu (M5s), Meloni vuole aspettare 630 anni per migliorare patrimonio

- "Ance ci dice che il primo obiettivo di efficientamento energetico del 15 per cento delle abitazioni più energivore, contenuto nella bozza di direttiva Ue sulle case green, attraverso misure come il superbonus si potrebbe raggiungere in 10 anni, attivando tutta la filiera delle costruzioni. Invece con i ritmi precedenti l'introduzione del superbonus, quindi con i ritmi a cui ci vorrebbe riportare la presidente Meloni, ci vorrebbero 630 anni. Per efficientare poi tutto il patrimonio immobiliare ci vorrebbero 3.800 anni. Sono certo che il centrodestra ambisca a governare per tanti anni, per poter continuare a giustificarsi dicendo che siamo solo all'inizio della legislatura, ma forse 3.800 anni sono un po' troppi. E anche se si dovesse riuscire ad efficientare gli immobili, è molto probabile che quegli stessi immobili non esisteranno più. E nemmeno noi". Lo scrive in un post su Facebook Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione Finanze della Camera.(Rin)