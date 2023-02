Ita: Giorgetti, grande operazione industriale a beneficio di Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Ita “sarà una grande operazione industriale a beneficio di Fiumicino”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “La Lega al governo, l’impegno per il Lazio”. “Nel disegno strategico di Lufthansa, Fiumicino diventerà hub di riferimento per il Sud del mondo. Credo rappresenti un’opportunità unica”, ha aggiunto Giorgetti, sottolineando come l’operazione di Ita “sarà valutata per le sue ricadute sul territorio di Roma”. (Rin)