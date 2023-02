Imprese: Germania, Wolfspeed presenta progetto per fabbrica microchip a Ensdorf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per i microchip statunitense Wolfspeed ha presentato oggi a Ensdorf il progetto per la fabbrica di semiconduttori che intende realizzare nella località del Saarland, dove ora sorge una centrale elettrica a carbone dismessa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo della società è “il più grande impianto di produzione al mondo di elettronica in carburo di silicio”. I lavori dovrebbero iniziare nella prima metà del 2023, previa approvazione della Commissione europea. A pieno regime, l'impianto, che sarà il primo di Wolfspeed in Europa, avrà 600 dipendenti. Questo sito rientra nel progetto da 6,5 miliardi di dollari che il gruppo ha elaborato per l'espansione delle sue capacità da 6,5 ​​miliardi di dollari. Alla fabbrica di Ensdorf andranno più di due miliardi di dollari. Secondo Wolfspeed, verrà creata una struttura di sviluppo e produzione “rivoluzionaria e innovativa” per soddisfare la crescente domanda di carburo di silicio per una varietà di applicazioni in vari settori, tra cui auto ed energia. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il carburo di silicio consente “sistemi più piccoli, più leggeri e meno costosi per una transizione energetica più efficiente in innumerevoli nuovi usi”. Secondo l'amministratore delegato di Wolfspeed, Gregg Lowe, la fabbrica di Ensdorf sarà “fondamentale per sostenere l'espansione in un settore che sta lottando contro le carenze nell'offerta e sta crescendo molto rapidamente, in particolare nel mercato dei veicoli elettrici”. Nel 2022, il gruppo statunitense Intel ha annunciato che, dal 2027, produrrà microchip di ultima generazione presso il suo impianto di prossima realizzazione a Magdeburgo. (Geb)