Cospito: Zoffili (Lega), scritte inneggianti in centro a Erba, provo preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanno con fermezza le scritte di matrice anarchica inneggianti al terrorista Alfredo Cospito e contro la sua detenzione al regime del 41 bis, con cui nel centro di Erba sono stati imbrattati diversi muri, tra cui quelli dei portici di Piazza Mercato, da poco restaurati, di Piazza Sant'Eufemia e di Palazzo Majnoni, sede del Comune". Lo afferma l'onorevole Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e Vice Coordinatore regionale della Lega Lombardia Salvini Premier. "Non si tratta solo di maleducazione e di vandalismo. Tali gesti si inseriscono in un contesto più inquietante, dove episodi altrettanto allarmanti si sono verificati a Milano con auto della polizia locale date alle fiamme o a Opera, con l'aggressione del giornalista del Tg2, Stefano Fumagalli, cui va la mia solidarietà" sottolinea l'onorevole. "Provo preoccupazione - conclude Zoffili - nel vedere che anche Erba è stata coinvolta in questa spirale di minaccia e paura: sono sicuro che le Forze dell'ordine faranno chiarezza sull'accaduto assicurando presto questi delinquenti alla giustizia e che il nostro Prefetto aumenterà ulteriormente la sorveglianza sul territorio erbese". (Com)