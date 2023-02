Usa: realtà virtuale, giudice respinge richiesta Ftc per impedire a Meta di acquisire Within Unlimited

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale a San Jose, in California, ha respinto una richiesta avanzata dalla Commissione federale per il commercio (Ftc) per bloccare l’acquisizione della startup Within Unlimited, specializzata nella produzione di dispositivi per la realtà virtuale e aumentata, da parte di Meta, azienda proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram. Una fonte anonima ha confermato al “Wall Street Journal” che il giudice distrettuale Edward Davila ha deciso stanotte di respingere la richiesta avanzata dalla commissione per bloccare l’operazione. La notizia rappresenta una vittoria per la società fondata da Mark Zuckerberg, anche se la commissione potrebbe comunque tentare di bloccare l’acquisizione tramite una causa legale separata, il cui processo dovrebbe iniziare il 13 febbraio. Meta ha annunciato di voler acquisire Within Unlimited nel 2021, ma la commissione ha espresso parere contrario all’operazione, lamentando possibili conseguenze negative per la competizione all’interno del settore della realtà virtuale. (Was)