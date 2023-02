Cospito: Crosetto, aggressione a troupe Tg2 grave e indegna di un Paese democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione a Stefano Fumagalli e alla troupe del Tg2 è grave e indegna di un Paese democratico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito di quanto accaduto ieri sera davanti al carcere di Opera. “Solo grazie alle Forze dell'ordine si è evitato un epilogo drammatico. Sia chiaro che davanti ad azioni violente lo Stato non sta a guardare e non si fa intimidire”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)