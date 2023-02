Migranti: von der Leyen, Ue deve avere confine esterni forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve avere confine esterni più forti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo nel Corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "I problemi più urgenti in questo momento riguardano il confine terrestre tra Bulgaria e Turchia", ha detto. "Possiamo rafforzare le capacità di gestione delle frontiere. Possiamo anche fornire infrastrutture e attrezzature, come droni, radar e altri mezzi di sorveglianza, come abbiamo fatto negli ultimi anni, ad esempio, in Romania, Spagna, Grecia e Polonia. E possiamo aumentare la presenza di Frontex", ha aggiunto. D'altra parte, ha proseguito la presidente dell'esecutivo Ue, "dobbiamo affrontare con urgenza la situazione nel Mediterraneo centrale. La pressione migratoria è aumentata in modo significativo, e troppo spesso, a spese di vite umane", ha dichiarato affermando che l'Unione europea deve sostenere gli Stati membri e i suoi partner nordafricani nel coordinare le loro capacità di ricerca e salvataggio. "Continueremo a sostenere l'Agenzia Onu per I rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) sul campo, per contribuire a costruire le capacità di asilo, accoglienza e rimpatrio. Allo stesso tempo, continueremo a sostenere gli Stati membri per affrontare le sfide lungo le rotte del Mediterraneo occidentale e orientale", ha concluso. (Beb)