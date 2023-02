Cospito: Baldino (M5s), Donzelli? Il mandato politico arriva da palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risulta difficile pensare che un luogotenente della presidente del Consiglio Meloni, come Donzelli, si sia avventurato su questo scosceso crinale senza una regia politica. Non possiamo credere che Donzelli abbia agito in autonomia. Lo sappiamo che il mandato politico arriva da palazzo Chigi, dove evidentemente si sente forte la necessità di recuperare credibilità sulla legalità, su cui in 100 giorni altro non avete fatto che indietreggiare. Ne sentivate proprio l'urgenza, ecco quanto ci tenete alla legalità. Signor ministro, noi riteniamo indecente il suo intervento, che conferma l'imbarazzo della maggioranza e del governo di cui fa parte. La sua reticenza, ministro, ha il sapore della complicità: ne dovrà rispondere non al Movimento cinque stelle, ma ai cittadini ". Lo ha affermato, rivolgendosi al Guardasigilli, la deputata del Movimento cinque stelle, Vittoria Baldino, nel corso della discussione relativa all’informativa urgente, nell’Aula di Montecitorio, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Cospito. (Rin)