Regno Unito: prima giornata di sciopero nazionale, oltre mezzo milione di persone in piazza

- Più di mezzo milione di persone ha preso parte oggi alla più grande azione di sciopero coordinata degli ultimi 10 anni nel Regno Unito. Secondo stime non ufficiali dei sindacati, circa 300 mila insegnanti e docenti universitari, il gruppo più numeroso coinvolto, hanno scioperato insieme a macchinisti e autisti di autobus, vigili del fuoco, guardie giurate e altri dipendenti pubblici. La stampa britannica ha definito la mobilitazione sindacale odierna come un "mini lockdown". Ci sono stati infatti enormi disagi per viaggiatori e pendolari e circa l'85 per cento delle scuole pubbliche in Inghilterra e Galles sono rimaste chiuse. Le strade di Londra sono rimaste bloccate per tutta la mattinata a causa del corteo di insegnanti e dipendenti pubblici in sciopero che hanno marciato fino a Westminster. Simili cortei sono avvenuti anche in altre città del Paese, da Liverpool a Oxford, da Nottingham a Cardiff. (segue) (Rel)