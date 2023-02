Regno Unito: prima giornata di sciopero nazionale, oltre mezzo milione di persone in piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene ogni settore abbia specifiche ragioni per prendere parte all'azione sindacale, molti di coloro che hanno scioperato oggi sono uniti dalla causa comune della stagnazione salariale: chiedono un aumento di stipendio congruo al costo della vita e migliori condizioni lavorative. "Stiamo scioperando in modo da poter ottenere un aumento di stipendio finanziato dal governo e in linea con l'inflazione", ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Esme Cavendish, una giovane insegnante nel quartiere di Hackney, Londra. Le fa eco Joakim Hillgren, insegnante nella capitale, che ha affermato: "Abbiamo una genuina preoccupazione per il futuro delle nostre scuole. Negli ultimi 10 anni, il governo ha tagliato i finanziamenti per l'istruzione e per gli educatori, dagli assistenti didattici ai docenti senior. Ora come ora non c'è abbastanza personale nelle scuole, e questo è un problema che il governo non può evitare di affrontare". Presenti al corteo di Londra anche moltissimi genitori, che hanno preso parte alla manifestazione per supportare le richieste degli insegnanti. "Siamo qui per assicurarci che i nostri figli abbiano l'educazione che meritano", hanno dichiarato. (segue) (Rel)