Regno Unito: prima giornata di sciopero nazionale, oltre mezzo milione di persone in piazza (3)

- Per il momento, il governo non ha rilasciato commenti riguardo la giornata di sciopero. Il primo ministro Rishi Sunak ha finora tentato di mostrarsi comprensivo verso i lavoratori, sottolineando che la sua "porta è sempre aperta" per i colloqui con i sindacati. Tuttavia, nonostante le continue pressioni da parte dei lavoratori sulla retribuzione, Sunak ha in passato affermato che non verrà perso in considerazione l'aumento dei salari. "Sono fiducioso nel fatto che ci sarà un cambiamento, ma ci vorrà tempo. Il governo punterà i piedi sulla sua decisione, e non cambierà idea finché proprio non sarà costretto. Il che è una perdita di impegno, tempo e denaro per tutti quanti", ha commentato Joakim Hillgren. (segue) (Rel)