Usa: Cfius chiede accuse penali contro la società TuSimple per spionaggio e legami con la Cina

- Il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius) ha chiesto al dipartimento della Giustizia di avanzare accuse di spionaggio industriale nei confronti dei vertici di TuSimple Holdings, società con sede a San Diego specializzata nella produzione di autotrasporti autonomi, alla luce dei loro legami con la Cina. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che il Comitato ha chiesto l’emissione di accuse penali già lo scorso anno, affermando che i due fondatori e l’amministratore delegato della società, rispettivamente Mo Chen, Xiaodi Hou e Cheng Lu, avrebbero trasferito illegalmente informazioni e tecnologia ad una startup cinese, denominata Hydron. Una portavoce di TuSimple, Megan Strader, ha fatto sapere che al momento la società non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito ad accuse per spionaggio industriale. “Abbiamo sempre collaborato con le autorità, e continueremo a farlo”, ha aggiunto. Le fonti hanno precisato che a fondare e controllare Hydron, specializzata nella produzione di veicoli a idrogeno, sarebbe proprio Mo Chen. (Was)