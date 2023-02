Umbria: Capone (Ugl), sfruttare al meglio i fondi del Pnrr per rilancio territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "È stato un piacere aver incontrato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, con la quale abbiamo avuto modo di fare il punto sulla situazione socioeconomica del territorio. In tal senso, occorre sfruttare al meglio i fondi del Pnrr, in maniera organica e funzionale, al fine di sostenere le eccellenze locali, le famiglie e lo sviluppo territoriale per consolidare i segnali positivi in termini occupazionali. Inoltre, è una opportunità imperdibile per superare le conseguenze legate alla pandemia da Covid-19 e ridare un nuovo impulso all'economia regionale". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale Ugl, durante l'incontro avuto con Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, in merito ai fondi europei destinati alla Regione, pari a oltre un miliardo e 347 milioni di euro.(Rin)