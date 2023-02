© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto si apprende, ha convocato al ministero le sigle dei gestori Faib Confesercenti, Fegica, Figisc Confcommercio e delle aziende riunite in Unem e Assopetroli per il prossimo 8 febbraio alle ore 9:30 sul dossier carburanti. (Rin)