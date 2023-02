Lombardia 2023: Buzzella (Confindustria), a nuovo presidente chiederemo di mantenere forte industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi governerà regione Lombardia chiederemo "di mantenere forte soprattutto l'industria lombarda, perché se è vero che Regione Lombardia rappresenta il motore dell'Italia, l'industria rappresenta il motore per Regione Lombardia. Abbiamo dimostrato negli ultimi tempi di saper gestire e governare la nave in acque tempestose perché effettivamente pandemia, guerra, inflazione e tassi al rialzo, l'industria lombarda a livello europea per lo meno ha dimostrato di essere veramente ai primissimi posti se non al primo posto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, a margine dell'incontro "Stati Generali dell'industria lombarda - incontro con i candidati alla presidenza di Regione Lombardia" organizzato da Confindustria Lombardia nella sede di Assolombarda a Milano. (Rem)