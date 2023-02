Usa: caso Stormy Daniels, ex avvocato di Trump consegna i suoi cellulari alle autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Cohen, ex avvocato di Donald Trump, ha consegnato i suoi telefoni cellulari alle autorità giudiziarie di Manhattan, a New York, nel quadro delle indagini sui pagamenti che l’ex presidente Usa avrebbe inviato alla pornodiva Stormy Daniels pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del 2016, per non far rivelare una relazione extraconiugale avuta nel 2006. Lo ha confermato lo stesso Cohen all’emittente “Cnn”, aggiungendo di avere incontrato i rappresentanti dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, il mese scorso. “Di recente hanno chiesto di ottenere i miei telefoni cellulari, per avere accesso ai messaggi vocali che mi sono scambiato con Keith Davidson, ex avvocato di Stormy Daniels, e una serie di e-mail”, ha spiegato Cohen. Per indagare sulla vicenda è già stato costituito un gran giurì, che avrebbe già iniziato a convocare i primi testimoni. (Was)