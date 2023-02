Autonomia: Buzzella (Confindustria), è un'opportunità, non guerra tra nord e sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia va colta come un'opportunità. Non deve essere colta come una guerra tra nord e sud. L'autonomia va bene su alcuni temi: noi abbiamo detto che su alcuni temi nazionali e sovranazionali (infrastrutture, energia) è inutile parlare di autonomia a livello locale, ma su tanti altri temi potrebbe aiutare". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, a margine dell'incontro "Stati Generali dell'industria lombarda - incontro con i candidati alla presidenza di Regione Lombardia" organizzato da Confindustria Lombardia nella sede di Assolombarda a Milano. (Rem)