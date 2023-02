Congo-Kinshasa: Papa Francesco, in nome Dio condanno le violenze, i massacri e gli stupri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando il suo discorso durante l’incontro nella Nunziatura apostolica di Kinshasa con le vittime delle violenze nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), ha condannato in nome Dio “le violenze armate, i massacri, gli stupri, la distruzione e l’occupazione di villaggi, il saccheggio di campi e di bestiame che continuano a essere perpetrati nella Repubblica democratica del Congo. E pure il sanguinoso, illegale sfruttamento della ricchezza di questo Paese”. Il Papa ha quindi sottolineato: “Riempie di sdegno sapere che l’insicurezza, la violenza e la guerra che tragicamente colpiscono tanta gente sono vergognosamente alimentate non solo da forze esterne, ma anche dall’interno, per trarne interessi e vantaggi”. Francesco ha quindi rivolto la sua preghiera “al Padre che è nei cieli”, al quale “umilmente” e “con il dolore nel cuore, gli chiedo perdono per la violenza dell’uomo sull’uomo. Padre, abbi pietà di noi. Consola le vittime e coloro che soffrono. Converti i cuori di chi compie crudeli atrocità, che gettano infamia sull’umanità intera!”. (Civ)