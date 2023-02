Cospito: Silvestri (M5s), su Delmastro e Donzelli reticenza Nordio ha sapore complicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il maldestro tentativo del governo Meloni di mostrarsi intransigente nella lotta alla mafia non è supportato dai fatti. Anzi, si è consumato soltanto in uno scomposto e inqualificabile attacco a una parte delle opposizioni, avvenuto peraltro rivelando pubblicamente informazioni di grande riservatezza e di interesse per la sicurezza nazionale". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle. "Il governo Meloni in queste settimane ha tentato in tutti i modi sabotare le intercettazioni e di indebolire gli strumenti contro la mafia e la corruzione, e una sceneggiata come quella di Donzelli in Aula non può cancellare queste evidenze, ma solo mettere in risalto una totale mancanza di responsabilità di governo - continua il parlamentare in una nota -. La gravità di quanto accaduto è sotto gli occhi di tutto il Paese, non è accettabile che un sottosegretario alla Giustizia riveli informazioni riservate a un suo collega di partito e dica addirittura che sarebbe disponibile a farlo con qualunque altro parlamentare. È evidente che le parole di Delmastro sono emblematiche di un'inadeguatezza inaccettabile. Pertanto a lui e a Donzelli vanno revocate immediatamente le deleghe. A preoccupare inoltre, sono le parole del ministro Nordio alla Camera, il quale non ha detto nulla su quanto accaduto, con una reticenza che ha il sapore di una complicità avallata dalla regia di palazzo Chigi". (Com)