Imprese: Fs, Trenitalia con "Smart Refund" vince come miglior progetto Inatba Award

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’International association for trusted blockchain applications in occasione degli Inatba Award, tenutosi a Bruxelles, ha assegnato la vittoria a “Smart Refund” di Trenitalia, realizzato in collaborazione con la startup Trakti, per la categoria Most Exciting projects riguardante il tema della Corporate Innovation al mondo delle Dlt (Distributed ledger technology). Lo riferisce una nota del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Trenitalia e Trakti hanno quindi vinto grazie a “Smart Refund”, una proclamazione sancita da un pool di giudici internazionali che, riunitosi nella capitale belga, ha premiato l’idea 100 per cento italiana come quella migliore. “Smart Refund” è il nuovo sistema di rimborso istantaneo end-to-end capace di verificare in tempo reale lo stato del viaggio per i clienti Trenitalia. Nato dalla sinergia con la direzione Business Alta Velocità di Trenitalia e la start-up trentina Trakti. È una piattaforma che facilita la richiesta di rimborso semplificandone la gestione in caso di ritardo grazie all'utilizzo della piattaforma di legal smart contract management. I vantaggi sono evidenti. Si automatizza, infatti, il monitoraggio e la certificazione dei dati di viaggio. (segue) (Rin)