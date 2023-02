Imprese: Fs, Trenitalia con "Smart Refund" vince come miglior progetto Inatba Award (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questo, è nettamente più agevole il calcolo di qualsiasi rimborso o voucher da assegnare istantaneamente secondo le regole stabilite dal contratto e dalla legge. Terzo e ultimo aspetto, ma altrettanto importante, è che grazie a “Smart Refund” si andrebbe ad aumentare la trasparenza del processo. Trakti è una startup fondata da Luigi Telasca, Mahfuzul Islam e Nevio Boscariol. La sede è Trento e questa realtà ha l’obiettivo di facilitare la creazione, l’esecuzione e la gestione delle trattative on-line. Il servizio offerto, come nel caso di “Smart Refund”, permette l’esecuzione di trattative e la firma di contratti commerciali e non con diversi protocolli negoziali quali aste, bandi di gara, trattative bilaterali e multilaterali e processi collaborativi facilitando l’ottenimento di migliori condizioni contrattuali e semplificando i processi amministrativi. “Crediamo – raccontano i fondatori di Trakti - che i molti uomini d’affari che attualmente utilizzano e-mail, fax e documenti Word abbiano bisogno di una soluzione semplice ed efficace, facilmente configurabile e che possa essere facilmente personalizzata per il loro mercato”. Inatba è un’associazione che offre agli sviluppatori pubblici e privati e agli utenti di Dlt un forum globale per interagire con i regolatori e i responsabili politici e portare la tecnologia blockchain alla fase successiva. Gli Inatba Awards, invece, sono organizzati in tre categorie principali: Top Contributors, Special Awards, Most Exciting projects. (Rin)