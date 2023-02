Congo-Kinshasa: Papa Francesco, basta guerra in nome di un falso dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, in Congo per la sua 40esima visita Pastorale, ha condannato le violenze che si consumano soprattutto nell’est del Paese. “Sono lotte di parte in cui si intrecciano dinamiche etniche, territoriali e di gruppo. Conflitti che hanno a che fare con la proprietà terriera, con l’assenza o la debolezza delle istituzioni, odio in cui si infiltra la blasfemia della violenza in nome di un falso dio”. Il Santo Padre ha poi puntato il dito contro chi sfrutta il Congo e le sue ricchezze: “È, soprattutto, la guerra scatenata da un’insaziabile avidità di materie prime e di denaro, che alimenta un’economia armata, la quale esige instabilità e corruzione. Che scandalo e che ipocrisia: la gente viene violentata e uccisa mentre gli affari che provocano violenze e morte continuano a prosperare!”. Il Pontefice ha quindi rivolto un appello “a tutte le persone, a tutte le entità, interne ed esterne, che tirano i fili della guerra nella Repubblica democratica del Congo, depredandola, flagellandola e destabilizzandola. Vi arricchite attraverso lo sfruttamento illegale dei beni di questo Paese e il cruento sacrificio di vittime innocenti. Ascoltate il grido del loro sangue, prestate orecchio alla voce di Dio, che vi chiama alla conversione, e a quella della vostra coscienza: fate tacere le armi, mettete fine alla guerra. Basta! Basta arricchirsi sulla pelle dei più deboli, basta arricchirsi con risorse e soldi sporchi di sangue!”. (Civ)