Roma: Bonessio (Ev), intitolato impianto sportivo “G. Castello” a memoria Francesco Valdiserri

22 luglio 2021

- Questo pomeriggio insieme al sindaco Gualtieri, alla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, al presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, ai colleghi consiglieri e ai rappresentanti della Giunta ho preso parte alla cerimonia di intitolazione dell'impianto sportivo comunale "G. Castello" a Francesco Valdiserri, il giovane romano deceduto lo scorso 20 ottobre a causa di un'autovettura fuori controllo finita sul marciapiede in via Cristoforo Colombo all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Severo. Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista e presidente della Commissione Sport Nando Bonessio. "Dopo l'approvazione unanime della mozione da me presentata in Assemblea capitolina, è stata oggi scoperta la targa in ricordo dell'ex studente del Liceo Socrate alla presenza dei genitori Luca e Paola e della sorella Daria, della prof.ssa Francesca Marzio del Liceo Socrate e del presidente della Polisportiva Giovanni Castello Enzo D'arcangelo. Questo piccolo gesto che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto per ricordare per sempre Francesco, e tutte le vittime della strada, - aggiunge - rappresenta però solo il primo passo verso un impegno più concreto a garantire la sicurezza stradale. Anche con il supporto delle associazioni attive nel settore della prevenzione, infatti, dobbiamo farci carico in modo prioritario di realizzare interventi concreti sulla viabilità e attività di educazione civica per tutelare le fasce più deboli della città come pedoni e ciclisti; insegnare nelle scuole, a partire dai più piccoli, l'importanza del rispetto del Codice della strada e dell'assunzione delle 'responsabilità individuali'. Dobbiamo contribuire a formare cittadini consapevoli che ogni comportamento può avere delle ripercussioni anche tragiche per noi stessi e per l'intera comunità, consapevoli della sacralità laica di ogni vita umana", conclude Bonessio.(Com)