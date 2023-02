Migranti: von der Leyen, lavorare per ridurre incentivi a movimenti secondari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorare per ridurre gli incentivi ai movimenti secondari. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo nel Corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Dobbiamo affrontare il problema dei movimenti secondari garantendo al contempo un'effettiva solidarietà. Solidarietà e responsabilità sono due facce della stessa medaglia, due questioni che possono essere affrontate solo insieme", ha detto. "È positivo che la tabella di marcia di Dublino sia stata adottata. Gli Stati membri devono attuarla subito", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, il Meccanismo volontario di solidarietà concordato la scorsa estate non deve rimanere solo sulla carta e deve dare i suoi frutti", ha proseguito von der Leyen. Gli impegni presi per la ricollocazione di migranti, ha poi spiegato la presidente della Commissione Ue, sono stati "solo 8 mila" nel corso del 2022. "E poco più di 400 sono stati effettivamente trasferiti. Possiamo fare meglio. La solidarietà europea deve e può essere più forte di così. E dovremo fare in modo che questo avvenga con un meccanismo di solidarietà permanente nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo", ha concluso. (Beb)