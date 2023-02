Torino: Coldiretti, assurdo che sia tra le prime Città a introdurre farina di insetti a tavola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Torino una delle prime città italiane a portare sugli scaffali del supermercato la pasta a base di farina di insetti che in poco tempo arriverà in tutto il Piemonte. Così, presto potrebbero essere in vendita le prime confezioni di spaghetti torinesi a base di farina di grillo, realizzato da un'azienda torinese, di Scalenghe, la Italian Cricket Farm. Si tratta della prima azienda ad aver chiesto l'autorizzazione per sfornare 'novel food', ovvero farine di insetti per l'alimentazione umana. Hanno affermato Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. "Una svolta assurda verso quella che possiamo dire essere una rivoluzione a tavola per niente sostenuta dai consumatori la cui maggioranza dice no a portare in tavola gli insetti. Proprio in Piemonte abbiamo una vasta produzione di farina da frumento tenero e la provincia di Torino, dopo quella di Alessandria con oltre 34 mila ettari e più di 2 milioni di quintali di produzione, è la seconda produttrice con 19.500 ettari e più di 1 milioni di quintali, seguono poi Cuneo con 17 mila ettari e 934 mila quintali ad Asti con oltre 9 mila ettari e 540 mila quintali fino alle province del Piemonte orientale con 4 mila ettari e 240 mila quintali - hanno continuato Rivarossa e Moncalvo -. (segue) (Rpi)