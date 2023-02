Turismo: Bergamini, FI da sempre a sostegno imprese spettacolo viaggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "è da sempre al fianco della piccola imprenditoria e anche nel caso delle imprese dello spettacolo viaggiante siamo stati, siamo e saremo in prima linea per difendere questa fetta importante dell'apparato produttivo del turismo". Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, vicepresidente del Partito popolare europeo al Consiglio d'Europa, a margine del convegno "Luci, ombre e prospettive dello spettacolo viaggiante", tenutosi alla Camera, presso la sala del Cenacolo del Complesso Vicolo della Valdina. "Questo è un governo di centrodestra - ha proseguito la parlamentare - che darà particolare importanza al made in Italy e che si impegnerà a tutelare le specificità italiane di tutti i settori, compreso quello degli spettacoli viaggianti che costituisce un unicum nell'industria turistica, in grado di sviluppare economie diffuse ed assorbire manodopera ordinaria e specializzata e che rappresenta un filo culturale che attraversa tutte le nostre Regioni. In questa fase storica garantiremo maggiore attenzione alla categoria che affronta un momento oltremodo delicato: dopo la pandemia che ha svuotato le città, oggi questi imprenditori devono fare i conti con il caro energia che ha anche per loro costi esorbitanti e con la difficoltà di accesso al suolo pubblico. Durante il convegno, infatti, è emerso come le amministrazioni comunali siano molto rigide nella concessione di spazi per l'organizzazione dell'area adibita all'installazione dei luna park. Forza Italia vigilerà anche su questo, garantendo un ascolto costante ai piccoli imprenditori per le mille sfide che li attendono". (Rin)