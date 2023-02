Francia: Colonna in visita in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra francese degli Esteri, Catherine Colonna, sarà domani a Riad, in Arabia Saudita, e il giorno successivo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti per rafforzare i legami di Parigi con questi due Paesi. Lo ha reso noto una fonte diplomatica citata dai media francesi. Per Colonna si tratta della prima visita nel Golfo nelle vesti di titolare del Quai d'Orsay. Secondo la fonte, il viaggio è "un segnale di amicizia" verso questi due Paesi. Tra i temi che verranno evocati durante il viaggio, oltre a quelli bilaterali, c'è la questione riguardante le trattative sul nucleare iraniano, la situazione nel Libano e le tensioni in Israele.(Frp)