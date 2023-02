Lazio 2023: Battisti (Pd), in nostro programma attenzione particolare a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel programma del Pd per le prossime elezioni regionali del Lazio "un'attenzione particolare sarà rivolta alle Pmi del Lazio, che rappresentano senza dubbio uno dei fulcri principali per l'economia regionale". Lo afferma in una nota la capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali del Lazio, Sara Battisti del Pd. "Partirà nei primi 100 giorni il 'Piano Pmi': una specifica attenzione sarà data alla crescita dimensionale e all'accesso al credito, per liberare margini di innovazione e per l'inserimento in nuovi mercati con benefici su occupazione e crescita economica - spiega -. Nello specifico prevediamo interventi per le Pmi parte di filiere produttive; misure più generaliste in grado di rivolgersi anche alla più ampia comunità di imprese del commercio, della somministrazione, dell'artigianato artistico; assistenza tecnica per facilitare l'accesso ai finanziamenti regionali; istituzione dell'Osservatorio regionale sul credito. Questi - conclude - sono solo alcuni dei provvedimenti che attueremo per essere al fianco delle aziende: l'obiettivo è accompagnarle nel rilancio economico in una fase delicata, favorendo crescita, lavoro e innovazione".(Com)