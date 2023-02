Abruzzo: Leonardo D’Addazio eletto all’unanimità presidente commissione Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo D'Addazio è stato eletto all’unanimità presidente della commissione consiliare abruzzese Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, che ha presieduto oggi la seduta della commissione in sostituzione del neo assessore Mario Quaglieri. "Ad inizio lavori – ha spiegato –, il capogruppo di Fratelli d'Italia Verrecchia ha indicato il collega Leonardo D'Addazio quale candidato della maggioranza per la carica di presidente. Ho invitato pertanto anche i colleghi delle minoranze a convergere su questa scelta, considerando le materie di competenza della Quinta Commissione e il lavoro che si aspetta in questo ultimo scampolo di consiliatura”. “Il mio invito – ha proseguito – è stato accolto da tutti i commissari e D'Addazio è stato eletto all'unanimità con 28 voti su 28 presenti”. “Voglio pertanto rivolgere un ringraziamento ai Consiglieri che con grande responsabilità hanno voluto condividere questa scelta", ha concluso. (Gru)