Agroalimentare: Lollobrigida, in corso interlocuzione per potenziare sconti per fasce deboli

- “Il costo delle materie prime è in aumento: si registra ancora un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli” ma il governo “ha già voluto dare dei segnali operativi nella Legge di bilancio, andando incontro ai cittadini più deboli con un fondo per gli acquisti alimentari”. Lo ha chiarito il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazion sulle iniziative, a livello nazionale ed internazionale, per tutelare il settore agricolo e i consumatori dal rischio di nuovi aumenti dei prezzi. “Sono in corso interlocuzioni con i rappresentanti della grande distribuzione e con i Comuni per arrivare ad un accordo che consenta di avare ulteriori sconti” per l’acquisto di generi alimentari. “Il governo - ha poi concluso - è intenzionato a rispondere su questi temi, per cercare insieme tutte le misure per abbattere il più possibile i prezzi ma anche per salvaguardare le nostre produzioni”. (Rin)