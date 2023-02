Autonomia: Bitonci, domani in Cdm, finalmente si compie percorso per riconoscere volontà veneti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani è prevista in Cdm la discussione del disegno di legge sull’Autonomia differenziata", scrive su Twitter Massimo Bitonci, deputato della Lega e sottosegretario alle imprese e al made in Italy, oltre che fondatore della Liga Veneta. "Finalmente si compie il percorso per riconoscere la volontà dei veneti, espressa con il referendum del 2017. Avanti tutta Matteo Salvini e Roberto Calderoli", aggiunge, postando una sua foto davanti Montecitorio con la bandiera del Veneto.(Rin)