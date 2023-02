Scuola: M5s a Valditara, parole distorte? Disegno governo è inquietante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro Valditara al question time di oggi, "sollecitato dalla nostra domanda sulle sue dichiarazioni su ipotetici stipendi differenziati tra docenti di Nord e Sud, hanno rappresentato l'ennesima retromarcia. Siamo preoccupati. Altro che parole distorte, la sola idea di tornare indietro di 50 anni, alle gabbie salariali, è inquietante. Terribilmente in linea con la scellerata riforma dell’Autonomia differenziata del ministro Calderoli, che ci consegnerebbe un nuovo modello di Paese: l’Italia delle disuguaglianze. Spaccata in due, tre, in quattro". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Antonio Caso, intervenendo durante il question time in Aula alla Camera con il ministro Valditara. "È vero, ci sono zone del nostro Paese dove il costo della vita è maggiore, ma il problema riguarda tutti i salari, non solo quelli dei docenti, perché già esiste purtroppo un’Italia di serie A e una di serie B - ha aggiunto il parlamentare -. Ma le ricette di questo governo non faranno altro che aumentare i divari già esistenti. In Italia, in tutta Italia, gli stipendi dei docenti bassi. Un insegnante francese guadagna più dei colleghi italiani; i tedeschi addirittura il doppio. Non si alimenti una battaglia territoriale tra poveri. Lavoriamo seriamente ad una dignità economica dei docenti, ma anche sull’eccessivo precariato, le strutture fatiscenti, le classi pollaio, la dispersione scolastica. Ma purtroppo le azioni che il governo ha messo in campo ci lasciano poche speranze: tagliate oltre 700 scuole (la maggior parte al Sud); programmati tagli per 4 miliardi alla scuola pubblica (mentre aumentano i fondi per le private); migliaia di persone dell’organico aggiuntivo Ata illuse. Quello del governo è un chiaro attacco al sistema della scuola pubblica, che troverà nel M5s un muro pronto ad arginarlo".(Rin)