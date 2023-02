Lazio 2023: Marotta (Avs), sì a cannabis terapeutica e ricreativa, basta favorire mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi sotto la sede della Regione Lazio un flash mob antiproibilizionista. Tra i partecipanti anche il candidato al Consiglio regionale del Lazio nella lista Verdi e Sinistra, Claudio Marotta che ha affermato di voler presentare "una legge per la depenalizzazione nella nostra Regione l'uso terapeutico e ricreativo della cannabis". In una nota Marotta spiega: "Negli Stati Uniti, nel 2021, gli stati che hanno legalizzato la cannabis per consumo personale hanno ricavato 3,7 miliardi di dollari all'anno in entrate fiscali. Secondo la relazione della direzione investigativa antimafia pubblicata nel 2021 - prosegue -, le mafie in Italia hanno guadagnato 6,5 miliardi di euro dallo vendita illegale di cannabis. Attualmente la cannabis è la sostanza più sequestrata, con un dato sempre in crescita e nel 2021 superiore al 70 per cento. I sequestri di marijuana, hashish e piante di cannabis sono secondo la relazione più di 12 mila del totale delle denunce alle autorità. Le denunce riguardano per il 23,02 per cento la fascia compresa tra i 25 e i 29 anni, per il 22,28 per cento quella compresa tra i 20 e i 24 anni e per il 19,28 per cento a quella compresa tra i 30 e i 34 anni". (segue) (Com)