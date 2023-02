Lazio 2023: Marotta (Avs), sì a cannabis terapeutica e ricreativa, basta favorire mafie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I minorenni - sottolinea Marotta - rappresentano comunque l'1,85 per cento del totale dei denunciati a livello nazionale. Nel mese di dicembre 2020, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha riconosciuto il valore medicinale e terapeutico della cannabis rimuovendo la sostanza dalla Tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.L'Italia è stato uno dei primi paesi europei a legalizzare la cannabis per uso medico, nel 2006. Ma la produzione interna di cui si occupa lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze non riesce ancora a soddisfare il fabbisogno dei pazienti. Secondo l'ultimo rapporto del dipartimento delle politiche antidroga, il traffico di hashish e marijuana in Italia contribuisce ad alimentare un mercato della droga che solo nel 2021 ha generato attività economiche per un totale di 16,2 miliardi. Una cifra sempre in aumento rispetto al passato - conclude -, considerando che solo nel 2016 il valore totale dello stesso mercato era stimato in 14 miliardi. Per tutti questi motivi come primo atto in Consiglio regionale del Lazio presenterò una legge per la depenalizzazione nella nostra Regione l'uso terapeutico e ricreativo della cannabis". (Com)