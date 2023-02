Bosnia: fonti stampa, quasi 100 mila persone hanno rinunciato a cittadinanza in ultimi 21 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi centomila persone hanno rinunciato alla cittadinanza della Bosnia Erzegovina negli ultimi 21 anni, per la precisione 95.836. Lo scrive il portale "Klix". Lo scorso anno il numero di coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza bosniaca è stato di 2.626, ovvero 176 in meno rispetto al 2021. I motivi per cui qualcuno decide di rinunciare alla cittadinanza della Bosnia Erzegovina sono numerosi e vanno dalle agevolazioni per lo studio alla maggior facilità di viaggiare. L'iter di rinuncia alla cittadinanza bosniaca costa circa 800 marchi convertibili (circa 408 euro). (Seb)