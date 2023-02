Pa: Zangrillo, nel 2023 puntiamo a oltre 156 mila assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Pubblica amministrazione “puntiamo all’assunzione di 156.400 persone per il 2023, oltre alle 157 mila assunte nel 2022”. Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo ad un’interrogazione sull’ipotesi di introdurre per i dipendenti pubblici differenze retributive attraverso la contrattazione accessoria, sulla base del costo della vita a livello territoriale. “Sono in corso vari progetti formativi i per tutti i dipendenti pubblici e abbiamo stipulato 12 accordi collettivi che hanno consentito una copertura contrattuale per circa tre milioni di dipendenti pubblici”, ha poi ricordato il ministro. (Rin)