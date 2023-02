Spagna-Marocco: colloquio telefonico tra Sanchez e Mohammed VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha avuto una conversazione telefonica con il re del Marocco, Mohammed VI, durante la quale hanno discusso del primo incontro di alto livello tra Spagna e Marocco in otto anni, che si celebra domani a Rabat. Secondo quanto riferito in un comunicato del governo spagnolo, nel corso della conversazione è stato concordato di continuare a promuovere le relazioni tra i due Paesi e che la riunione di alto livello "sarà un successo", contribuendo così a consolidare la nuova fase delle relazioni tra Marocco e Spagna. Il presidente del governo ha accettato l'invito del re Mohammed VI a recarsi in visita ufficiale nella capitale marocchina "nel prossimo futuro". (Spm)