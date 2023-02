Migranti: von der Leyen, decisioni sui rimpatri di uno Stato devono essere valide in tutta l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisioni di rimpatriare un migrante da parte di uno Stato membro dovrebbe essere valida in ogni Paese membro dell'Ue. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Dobbiamo concentrarci su rimpatri più rapidi e dignitosi. Ogni anno, gli Stati membri adottano circa 300 mila decisioni di rimpatrio. Ma soltanto 70 mila persone vengono effettivamente rimpatriate", ha detto la presidente. "Dobbiamo migliorare alcune delle carenze su cui possiamo agire ora. Ad esempio, una decisione di rimpatrio presa in uno Stato membro dovrebbe essere valida in tutti gli Stati membri", ha aggiunto. "Quindi, se una persona con una decisione di rimpatrio presa dall'Italia viene trovata in Francia, può essere rimpatriata direttamente nel suo Paese d'origine", ha proseguito von der Leyen. Questo sarà possibile, ha continuato la presidente della Commissione Ue, grazie al Sistema d'informazione Schengen (Sis) che entrerà in vigore a marzo. Vogliamo che gli Stati membri si avvalgano di questa possibilità", ha concluso von der Leyen. (Beb)