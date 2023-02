Russia: Novak, situazione relativa a esportazione petrolio stabile nonostante le sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione relativa alla produzione ed esportazione di petrolio dalla Russia al momento è stabile, nonostante l'embargo dell'Unione europea sulla fornitura di petrolio russo e il tetto sui prezzi. E' quanto affermato dal vicepremier russo, Aleksandr Novak, intervistato dall'emittente "Rossija 24". "Sono state prese tutte le misure necessarie, principalmente dalle nostre aziende, per trovare nuove catene logistiche e mercati di vendita", ha spiegato Novak a seguito della riunione del Comitato consultivo congiunto ministeriale di monitoraggio dell'Opec+. "Grazie alle decisioni prese nell'ambito dell'Opec+ che riguardano la riduzione della produzione, adesso vediamo un mercato equilibrato", ha aggiunto il vicepremier. Tuttavia, ha proseguito Novak, sul mercato si registra anche "un gran numero di incertezze che vengono analizzate costantemente". In particolare, il primo ministro ha suggerito che la rimozione delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 in Cina potrebbe causare un aumento dei consumi. (Rum)