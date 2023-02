Decreto Carburanti: M5s, è toppa peggiore del buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Lo abbiamo detto più volte: il decreto legge Carburanti è la toppa che il governo Meloni è stato costretto a mettere dopo l'insensata decisione di non confermare gli sconti sulle accise in manovra. Scelta a cui ha fatto seguito nei primi giorni dell'anno un'ondata di sguaiate e sconsiderate accuse ai benzinai di essere meri speculatori. La toppa, come è noto, si è rivelata peggiore del buco, e si è arrivati allo sciopero di pochi giorni fa. Anche l'Antitrust in audizione la scorsa settimana ha spiegato senza mezzi termini come il decreto sia estremamente manchevole. Come M5s rimaniamo convinti che l'emergenza legata al prezzo della benzina sia l'istantanea perfetta dell'inconcludenza del tandem Meloni-Urso". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti. "Per questo, abbiamo presentato emendamenti mirati per riportare in carreggiata il paese dopo un mese di assurdità in serie e di tariffe spropositate - continuano i parlamentari -. Nello specifico, chiediamo l'eliminazione del cartello con il prezzo medio regionale, che come specificato dall'Antitrust che rischia di contribuire agli aumenti. Parallelamente, chiediamo maggiori poteri per l'autorità garante sulla sorveglianza dei prezzi. A seguire, riteniamo necessario un aumento della fascia di reddito per gli aventi diritto al bonus benzina così come l'allargamento dei rimborsi sulle accise del gasolio per i trasportatori a più categorie, in particolar modo a chi trasporta generi alimentari. Inoltre riproponiamo al governo di prendere in considerazione un aumento della tassazione degli extraprofitti dei settori farmaceutico e assicurativo: se vogliamo contrastare concretamente caro-benzina e caro-energia servono nuove risorse. La premier Meloni si è eretta a vestale dell'austerità per sembrare rassicurante, ma il paese rischia conseguenze pesanti nei mesi a venire. Infine, abbiamo inserito anche specifiche proposte per dare impulso alla sperimentazione della mobilità sostenibile e per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale. L'auspicio ora è che la maggioranza, di fronte a un decreto nato male che rischia di terminare la sua parabola persino peggio, accolga suggerimenti e spunti anche dalla minoranza. Il caro carburanti ha effetti dirompenti sulla vita degli italiani, perché alimenta l'inflazione e porta rincari a cascata. Quindi stop siparietti e slogan: è il momento della serietà". (Com)