Spagna: Comunità Madrid presenta ricorso contra tassa solidarietà su grandi patrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità di Madrid ha presentato un ricorso finale alla Corte Costituzionale spagnola contro la nuova tassa di solidarietà sui grandi patrimoni varata dal governo di Pedro Sanchez. L'amministrazione guidata dalla presidente del Partito popolare (Pp), Isabel Diaz Ayuso, chiede anche la sospensione cautelativa dell'imposta, che avrà effetti di aumento delle entrate già quest'anno sulla ricchezza dichiarata nel 2022. L'imposta tasserà la ricchezza netta oltre i 3,7 milioni di euro con tre aliquote: una dell'1,7 per cento per chi ha un patrimonio tra i 3,7 e i 5 milioni di euro, un'altra del 2,1 per cento nel caso di patrimoni tra i 5 e i 10 milioni, e un'ultima del 3,5 per cento per chi supera i 10 milioni di euro. Madrid ritiene che il prelievo temporaneo "invada" le competenze delle regioni autonome in materia fiscale, violando la capacità di gestire le imposte cedute stabilita dalla Costituzione. La Comunità di Madrid sostiene anche che non è stata seguita la procedura parlamentare ordinaria, impedendo la presentazione di emendamenti "contro il diritto di rappresentanza politica". Come ultimo argomento, il Pp madrileno sottolinea che l'imposta è entrata in vigore il 19 dicembre 2022 con effetto retroattivo per quell'anno, cosa che viola il principio della certezza del diritto.(Spm)