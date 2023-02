Pa: Zangrillo, contratto integrativo non è gabbia salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il contratto integrativo per i dipendenti della Pubblica amministrazione “ferma la cornice inderogabile del contratto nazionale, potrebbe invece rappresentare uno strumento in grado di tenere conto delle condizioni salariali dei dipendenti pubblici e del relativo contesto territoriale”. Ad affermarlo, in Aula alla Camera, è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo ad un’interrogazione sull’ipotesi di introdurre per i dipendenti pubblici differenze retributive attraverso la contrattazione accessoria, sulla base del costo della vita a livello territoriale. “Questo - ha chiarito - non costituisce in alcun modo la creazione di gabbie salariali, che sarebbero, queste sì, divisive e che nessuno ha intenzione di riportare in auge, a cominciare dal ministro Valditara”. (Rin)